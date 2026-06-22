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Hitzewelle und Trockenheit 36.3 Grad: Visp VS verzeichnet Allzeit-Junirekord

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22.06.2026, 18:02

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Themen in diesem Newsticker

  • Visp verzeichnet Allzeit-Junirekord mit 36.3 Grad
  • Hitze setzt auch Schweizer Gletschern zu
  • Bahn in Westfrankreich stellt Verkehr wegen Hitze teils ein
  • Vereinzelte Hitze-Notfälle in Zürich und Bern
  • Aare in Bern so warm wie noch nie im Juni
  • Bahnstrecke Solothurn–Moutier: Gleis wird maschinell gerichtet
  • Beide Appenzell erlassen ein Feuerverbot im Wald
  • Tessin auf Hitze-Gefahrenstufe 4 angehoben
  • Ventilatoren im Kantonsratssaal von Solothurn
  • Löscheinsatz in Unterseen – Akku könnte Feuer verursacht haben

Quellen: Agenturen, SRF

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