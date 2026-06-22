- In Visp ist ein Allzeitrekord für Juni gemessen worden. 36.3 Grad verzeichnete das kleine Dorf im Wallis.
- Für die Nordwestschweiz und rund um die Westschweizer Seen ist laut Bund die höchste Hitze-Gefahrenstufe in Kraft. Dieselbe Stufe gilt ab Donnerstagmittag unter anderem auch für grosse Teile des Mittellands.
- An mehreren Orten wurde die 35-Grad-Marke überschritten. Der SRF-Hitzetracker zeigt die aktuellen Höchsttemperaturen für 28 Messstationen.
- Was Hitze mit dem Körper macht und wie Sie sich schützen können, lesen Sie hier.
Themen in diesem Newsticker
- Visp verzeichnet Allzeit-Junirekord mit 36.3 Grad
- Hitze setzt auch Schweizer Gletschern zu
- Bahn in Westfrankreich stellt Verkehr wegen Hitze teils ein
- Vereinzelte Hitze-Notfälle in Zürich und Bern
- Aare in Bern so warm wie noch nie im Juni
- Bahnstrecke Solothurn–Moutier: Gleis wird maschinell gerichtet
- Beide Appenzell erlassen ein Feuerverbot im Wald
- Tessin auf Hitze-Gefahrenstufe 4 angehoben
- Ventilatoren im Kantonsratssaal von Solothurn
- Löscheinsatz in Unterseen – Akku könnte Feuer verursacht haben
Quellen: Agenturen, SRF
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