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Hitzewelle und Trockenheit Schweizer Spitäler verarzten aktuell leicht mehr Hitze-Patienten

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22.06.2026, 18:02

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Themen in diesem Newsticker

  • Schweizer Spitäler verarzten aktuell leicht mehr Hitze-Patienten
  • Spanien misst heisseste Junitage seit mehr als 70 Jahren
  • Hamburger Halbmarathon am Sonntag abgesagt
  • Dübendorf führt «Hitzefrei light» für Donnerstag und Freitag ein
  • WHO-Chef: 500'000 Hitzetote weltweit pro Jahr
  • Kernkraftwerk Beznau könnte am Freitag abgestellt werden
  • Lage in Frankreich spitzt sich zu
  • Visp verzeichnet Allzeit-Junirekord mit 36.3 Grad
  • Hitze setzt auch Schweizer Gletschern zu
  • Bahn in Westfrankreich stellt Verkehr wegen Hitze teils ein

Quellen: Agenturen, SRF

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