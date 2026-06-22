- Für die Nordwestschweiz und rund um die Westschweizer Seen ist laut Bund die höchste Hitze-Gefahrenstufe in Kraft. Dieselbe Stufe gilt ab Donnerstagmittag unter anderem auch für grosse Teile des Mittellands.
- Spanien hat die heissesten Junitage seit Beginn vergleichbarer Messungen 1950 registriert. Die Höchsttemperaturen des Jahres gab es am Montag mit 45.1 Grad in Andalusien.
- An mehreren Orten wurde die 35-Grad-Marke überschritten. Der SRF-Hitzetracker zeigt die aktuellen Höchsttemperaturen für 28 Messstationen.
- Was Hitze mit dem Körper macht und wie Sie sich schützen können, lesen Sie hier.
Themen in diesem Newsticker
- Spanien misst heisseste Junitage seit mehr als 70 Jahren
- Hamburger Halbmarathon am Sonntag abgesagt
- Dübendorf führt «Hitzefrei light» für Donnerstag und Freitag ein
- WHO-Chef: 500'000 Hitzetote weltweit pro Jahr
- Kernkraftwerk Beznau könnte am Freitag abgestellt werden
- Lage in Frankreich spitzt sich zu
- Visp verzeichnet Allzeit-Junirekord mit 36.3 Grad
- Hitze setzt auch Schweizer Gletschern zu
- Bahn in Westfrankreich stellt Verkehr wegen Hitze teils ein
- Vereinzelte Hitze-Notfälle in Zürich und Bern
Quellen: Agenturen, SRF
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