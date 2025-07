Wegen der Gefahr von Murgängen muss der höchstgelegene Campingplatz der Schweiz in Arolla VS ab Sonntag definitiv geschlossen werden.

Das hat der Staatsrat des Kantons Wallis entschieden und hat damit eine Beschwerde der Betreiber abgewiesen.

Die Gemeinde Evolène arbeitet daran, für den Camping einen neuen Platz zu finden.

Arolla, das südlichste Dorf im Val d'Hérens (Eringertal) gehört zur Gemeinde Evolène VS. Gemeindepräsidentin Virginie Gaspoz bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA die Meldung über die Schliessungsverfügung, über die «Le Nouvelliste» berichtet hat.

Nach den Unwettern von 2024, die zu Überschwemmungen des Flusses Borgne geführt und die Uferböschungen geschwächt hatten, sei bekannt gewesen, dass die Gefahrenkarte der Gemeinde Evolène aktualisiert werden müsse, sagte Gaspoz.

Leider seien viele touristische Einrichtungen betroffen, so Gaspoz: «Auf dieser Höhe verschärfen sich die Gefahrenzonen. Das Thema Gefahren zeigt sind heute an vielen Orten und wir müssen uns überlegen, wie man darauf reagieren und dem begegnen kann.»

Schon Anfang August 2018 musste der Campingplatz einmal evakuiert werden. Ein Gewitter hatte die Borgne anschwellen lassen. Der Zugang zum Campingplatz war durch Schlammmassen blockiert worden.

Kanton entscheidet über die Schliessung

«Wir hatten gehofft, dass wir den Campingplatz diesen Sommer noch betreiben könnten, da wir wussten, dass der aktuelle Zonenplan überarbeitet wird», sagte die Gemeindepräsidentin. Doch der Kanton Wallis entschied anders.

Die Gefahrensituation auf dem Campingplatz Arolla, am Fusse der Berge und am Ufer der Borgne gelegen, hat sich laut der kantonalen Baukommission verschärft. Die Sicherheit der Campinggäste sei nicht mehr gewährleistet.

Legende: Für die Walliser Behörden ist der Campingplatz in Arolla am Ufer der Borgne zu gefährlich für die Unterbringung von Gästen geworden. ZVG Val d'Hérens Tourisme

Am 12. Juni ordnete die kantonale Baukommission daher die sofortige Schliessung des Campingplatzes an. Die Betreiber legten Einspruch ein, der aber abgewiesen wurde. Die Schliessung des Campingplatzes tritt nun per Sonntag, 13. Juli in Kraft.

Höchster Campingplatz der Schweiz

Der Campingplatz von Arolla liegt auf einer Höhe von 1950 Metern und zählt 12'000 Übernachtungen pro Jahr. Arolla war Ende des 19. Jahrhunderts ein kleines Maiensäss am hinteren Ende des Eringertal.

Für die Betreiber, die im «Nouvelliste» zitiert werden, ist die Schliessung «ein Schlag ins Gesicht». Sie mussten die Schliessungsanordnung der Behörden mitten in den Sommerferien auf Facebook bekanntgeben.

Die Gemeinde Evolène arbeite derzeit an einer Umsiedlung des Campingplatzes. «Wir sind derzeit in Gesprächen über ein alternatives Gelände, um die Sommersaison fortsetzen zu können», schreiben die Betreiber auf ihrer Website.