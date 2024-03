Legende: Der Täter bei der erstinstanzlichen Verhandlung vor dem Bezirksgericht Brugg damals 2022. Er sei rückfallgefährdet, sagte ein Gutachter am 25. März 2024 vor dem Aargauer Obergericht. Erika Bardakci-Egli / SRF

Der Gutachter, der vor Obergericht befragt wurde, sagte, die Prognose sei sehr «ungünstig». Der junge Mann könne durchaus rückfällig werden.

Sein Verhalten in der psychiatrischen Klinik und im Gefängnis sei «problematisch». Er hatte im Gefängnis Deitingen zum Beispiel jemanden mit einem Messer angegriffen. Er war bereits in verschiedenen Gefängnissen und auch in einer psychiatrischen Klinik.

Er habe Therapieangebote in den letzten fünf Jahren abgelehnt, sagte der Gutachter vor Obergericht. Der Mann brauche wohl eine medikamentöse Behandlung.