Die Corona-Taskforce des Bundes erwartet den Höhepunkt der Omikron-Welle noch im Januar: In ein bis drei Wochen dürfte die Schweiz den Höchstwert an neuen täglich bestätigten Fällen verzeichnen. In einer einzigen Woche könnten sich dann dem Gremium zufolge 10 bis 30 Prozent der Bevölkerung mit Covid-19 anstecken. In absoluten Zahlen ergäbe dies 1 bis 2.5 Millionen Infizierte.

In dieser sogenannten Superinfektionswoche dürfte für 2500 bis 10'000 Menschen ein Spitaleintritt nötig werden. Auf der Intensivpflegestation könnte es laut der Taskforce zwischen 80 und 300 neue Einweisungen geben.

Zwei bis vier Wochen nach dem Höhepunkt der Welle, im Februar, würden die gemeldeten Neuinfektionen gemäss dem Taskforce-Szenario wieder unter 10’000 Fälle pro Tag fallen.

Unispital: «Szenario im oberen Bereich wäre enorme Belastung»

Das Universitätsspital Zürich, eines der grössten Spitäler hierzulande, blickt den nächsten Wochen mit einer gewissen Anspannung entgegen. «Ein Szenario im oberen Bereich würde eine enorme Belastung für das gesamte Gesundheitssystem bedeuten», schreibt das Spital auf Anfrage. Zum einen wegen der steigenden Anzahl Patienten – zum anderen aufgrund von vielen Personalausfällen, sei es wegen Krankheit oder fehlender Betreuung von Kindern.

Relevant für die Entwicklung der nächsten Wochen sei daher nicht nur die reine Zahl der Bettenbelegung und der Personalausfälle. Sondern auch, welche Bereiche und Berufsgruppen von Ausfällen betroffen seien, hält das Unispital fest. Bekanntermassen sei die personelle Situation auf den Intensivstationen ohnehin schon angespannt und Ausfälle würden sich dort rasch kritisch auf die Kapazitäten auswirken.