Bald wird Selenski im Bundeshaus eintreffen, um Parteispitzen, Bundesräte und Parlamentsvorsitzende zu treffen.

Der ukrainische Präsident ist kurz vor dem Mittag in der Schweiz gelandet und wurde von Bundesrat Ignazio Cassis begrüsst.

Rund um das Bundeshaus wurde ein massives Sicherheitsdispositiv aufgefahren. Scharfschützen und ein Superpuma der Schweizer Armee, der über der Stadt kreist, sollen die Sicherheit gewährleisten.

Wolodimir Selenski ist vor Kurzem auf dem Flughafen Belp eingetroffen. Eindrücke der Ankunft sind auch einem Tweet des Berner Sicherheitsdirektors zu entnehmen:

Um 11:30 Uhr landete er in der Schweiz. Aussenminister Ignazio Cassis begrüsste den ukrainischen Präsidenten am Flughafen Kloten und reiste mit ihm zusammen im Helikopter nach Bern.

Legende: Ignazio Cassis umarmt Selenski herzlich am Flughafen Zürich. Keystone/ALESSANDRO DELLA VALLE

Auf Telegram schrieb der ukrainische Präsident kurz nach seiner Ankunft: «In Bern werde ich Gespräche mit den Präsidenten der beiden Parlamentskammern, den Chefs der Parteien und Fraktionen und Präsidentin Viola Amherd führen.»

Die SVP hat keine Zeit für Selenskis Besuch in Bern Box aufklappen Box zuklappen «Keine Zeit für Wolodimir Selenski» heisst es beim SVP-Präsidenten Marco Chiesa und beim Fraktionschef Thomas Aeschi. Beide leiten während des Besuchs im Bundeshaus wichtige Sitzungen parlamentarischer Kommissionen. Die SVP wollte als Ersatz den SVP-Politiker Alfred Heer zum Treffen mit Selenski schicken. Doch: «Die Ukraine hat dies abgelehnt, weil sie mit dem Präsidenten sprechen möchte», sagt Vize-Fraktionschef Alfred Heer. Das Treffen soll offenbar 40 Minuten dauern. Die anderen Parteien haben sich gemäss Dominik Meier, SRF-Bundeshausredaktor, nicht zu dem Treffen geäussert. Es gebe aber keine Anzeichen, dass auch andere Parteien dem Treffen fernbleiben.

Sprechen will Selenski beim offiziellen Besuch über Sanktionen gegenüber Russland und über Möglichkeiten, eingefrorene russische Vermögenswerte zu nutzen. Das schrieb er nach seiner Ankunft am Montag auf X. Ansprechen will er demnach auch die Rückkehr von durch Russland «gestohlene ukrainische Kinder».

An der Friedenskonferenz zur Ukraine, die vergangene Woche in der Schweiz stattgefunden hat, wurde bereits intensiv diskutiert, welche nächsten Schritte nötig und möglich sind, um den Krieg zu beenden:

Audio Gabriel Lüchinger: Frieden vorbereiten in Davos? 27:48 min, aus Tagesgespräch vom 15.01.2024. Bild: Simone Hulliger abspielen. Laufzeit 27 Minuten 48 Sekunden.

Selenski ist zum ersten Mal seit Kriegsbeginn in der Schweiz. Vor ihm waren aber bereits Präsidentengattin Olena Selenska und der ukrainische Aussenminister Dmitro Kuleba im Land.

Verstärkte Sicherheit

Die Sicherheit rund um das Bundeshaus wurde massiv hochgefahren – kurz vor dem Mittag waren auf dem Bundeshaus auch mindestens zwei Scharfschützen positioniert.

Legende: Um die Sicherheit von Selenski zu garantieren, werden grosse Geschütze aufgefahren. SRF/ Adrian Müller

Bereits im Voraus wurde angekündigt, dass es in der Region Bern zu Strassensperrungen und Verkehrseinschränkungen kommen wird. Die meisten Polizeiwachen im Kanton blieben am Montag wegen der Einsätze in Bern und rund ums WEF geschlossen. Die polizeiliche Grundversorgung im ganzen Kanton bleibe sichergestellt, teilte die Polizei mit.

1 / 9 Legende: Absperrungen für den internationalen Besuch: Der Bundesplatz bleibt heute tabu. SRF / Adrian Müller 2 / 9 Legende: Auch Strassensperrungen kommen zum Einsatz. SRF / Adrian Müller 3 / 9 Legende: Auf dem Bundeshaus wurden mehrere Scharfschützen positioniert. SRF/Adrian Müller 4 / 9 Legende: Der Wasserwerfer steht für allfällige Unruhen auch bereit. SRF/Adrian Müller 5 / 9 Legende: Zwei Ukrainerinnen sind extra für den Besuch Selenskis nach Bern gereist: «Ich will unseren Präsidenten sehen, das ist mir sehr wichtig», sagt die Ukrainerin Daria (rechts).. SRF / Adrian Müller 6 / 9 Legende: Im Himmel über Zürich waren kurz vor dem Mittag mehrere Superpumas zu sehen. SRF/Leo Butti 7 / 9 Legende: Selenski verlässt die ukrainische Präsidentenmaschine. Keystone/ ALESSANDRO DELLA VALLE 8 / 9 Legende: Neben Ignazio Cassis hat auch die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch Selenski am Flughafen begrüsst. Keystone/ ALESSANDRO DELLA VALLE 9 / 9 Legende: Im Helikopter verlassen Ignazio Cassis und Wolodimir Selenski den Flughafen Zürich in Richtung Kanton Bern. Keystone/ ALESSANDRO DELLA VALLE

Die Berner Bevölkerung bemerkt die aussergewöhnliche Sicherheitslage auch auf der Strasse: «Es wird zu Verkehrsbehinderungen kommen, vor allem in der Innenstadt von Bern», so Sarah Wahlen von der Berner Kantonspolizei. Insbesondere rund ums Bundeshaus sowie im Bereich von Kehrsatz kommt es zu Strassensperrungen und Verkehrseinschränkungen.