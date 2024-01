In Bern empfängt der Bundesrat zwei Politiker mit besonderem Schutzstatus: den chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang – und, was erst seit gestern Abend offiziell bekannt ist, Wolodimir Selenski. Eine Herausforderung für die Sicherheitskräfte.

Zwar war bekannt, dass der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski anlässlich des heute beginnenden Weltwirtschaftsforums WEF in Davos in die Schweiz reist. Er hält dort am Dienstag eine Rede.

Doch dass er schon heute in Bern von mehreren Bundesräten empfangen wird, ist neu. Das hat das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten, EDA, am Sonntagabend mitgeteilt.

Selenski bei Amherd, Cassis und Jans

Selenski wird von Bundespräsidentin Viola Amherd begrüsst. Auch Aussenminister Ignazio Cassis und der neue Schweizer Justiz- und Polizeiminister Beat Jans sind beim Treffen mit dabei.

Der zweite Staatsgast, Chinas Ministerpräsident Li Qiang, war bereits am Sonntagnachmittag in der Schweiz gelandet. Bundespräsidentin Amherd hiess ihn am Flughafen Zürich persönlich willkommen. Heute wird er in Bern offiziell empfangen, mit militärischen Ehren.

Herausforderung für die Berner Polizei

Die Kantonspolizei Bern ist durch diese beiden Besuche speziell gefordert. Beide Politiker stehen unter einem besonders hohen Schutzstatus. Um die Sicherheit gewährleisten zu können, muss die Polizei an anderen Orten zurückschrauben.

So blieben die meisten Polizeiwachen im Kanton Bern heute Montag geschlossen, wie Sarah Wahlen von der Berner Kantonspolizei bestätigt. «Wir brauchen genügend Personal für ebendiese Einsätze und um die polizeiliche Grundversorgung zu stellen. Das bedeutet, dass nur fünf Wachen im Kanton Bern geöffnet sein werden.»

Geschlossene Polizeiwachen sind aber nicht das einzige, woran die Berner Bevölkerung heute die aussergewöhnliche Sicherheitslage bemerken kann. «Es wird zu Verkehrsbehinderungen kommen, vor allem in der Innenstadt von Bern», so Wahlen weiter. Insbesondere rund ums Bundeshaus wowie im Bereich von Kehrsatz werde es zu Strassensperrungen und Verkehrseinschränkungen kommen.

Diese Einschränkungen sind indes noch geringfügig, verglichen mit jenen in Davos, wo Li Qiang und Wolodimir Selenski später hinreisen werden.

Hermetische Abriegelung in Davos

Davos, die höchstgelegene Stadt Europas, ist seit Tagen hermetisch abgeriegelt. Der Luftraum ist gesperrt und wird akribisch überwacht. Rund 5000 Armeeangehörige sichern die Gemeinde, hinzu kommt eine unbekannte Anzahl Polizistinnen und Polizisten.

Legende: Rund 5000 Armeeangehörige sichern Davos mit Zäunen. Keystone/Gian Ehrenzeller (Archiv)

Rund 100 Gäste stehen am WEF unter einem besonderen Schutzstatus. Neben Li Qiang und Selenski sin das beispielsweise US-Aussenminister Antony Blinken, oder der israelische Staatspräsident Isaac Herzog.