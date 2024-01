Neben den Hauptstrassen Spiez – Kandersteg (Hinreise), Gampel – Goppenstein (Rückreise), Raron – Brig sowie diversen Ortschaften im Berner Oberland, in Graubünden und in den Walliser Seitentälern braucht es auch bei den Autoverladestationen mehr Geduld, wie das Astra schreibt.

Bei der Hinreise könne es an der Furka in Realp, am Lötschberg in Kandersteg und am Vereina in Klosters-Selfranga jeweils von 8 bis 16 Uhr zu Wartezeiten kommen.

Bei der Rückreise seien Wartezeiten an der Furka in Oberwald, dem Lötschberg in Goppenstein und dem Vereina in Lavin-Sagliains jeweils von 11 bis 18 Uhr möglich.