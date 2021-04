Ein Aktivist und eine Aktivistin, die nach der Räumung eines Protest-Camps auf einem Hügel bei Eclépens tagelang auf einem Baum ausharrten, haben das Gelände verlassen.

Der Mann wurde bei einem mehrere Meter tiefen Sturz leicht verletzt, die Frau kletterte selbst vom Baum.

Das teilte die Waadtländer Kantonspolizei am Samstagmittag per Twitter mit.

Die Polizei hat am Dienstag das besetzte Gelände von Lafarge Holcim auf dem Hügel Mormont bei Eclépens und La Sarraz geräumt. Die Aktivisten hatten den Hügel seit Oktober besetzt, um das dortige Ökosystem zu schützen.

Der vom Baum gestürzte Aktivist sei von seinen eigenen Seilen aufgefangen worden. Er habe leichte Verletzungen erlitten und sei für eine Kontrolle ins Spital gebracht worden. Die Aktivistin sei wenig später selbst vom Baum herabgestiegen.

Sturz kurz vor Unterstützungskundgebung

Der Sturz des einen Aktivisten ereignete sich kurz vor einer für Samstagnachmittag angekündigten Unterstützungskundgebung für die Aktivisten. Das Kollektiv ZAD (Zone à défendre) schrieb, der gestürzte Aktivist sei sehr erfahren und sein Sturz auf einen Fehler zurückzuführen. Diesen habe die Polizei herbeigeführt.

Der Betroffene habe sich nicht ausruhen können. Material wie Schlafsäcke, Handschuhe und warme Kleidung habe die Polizei den Aktivisten weggenommen. Die Polizei ihrerseits hatte stets betont, dass die Sicherheit der beiden Aktivisten gewährleistet sei.

Kameraden ermunterten sie zu bleiben

Seit Donnerstagabend verhandelte die Polizei mit den letzten beiden Besetzern des Mormont-Hügels, die sich auf einem Baum verschanzt hatten. Regelmässig seien die beiden ausharrenden Personen einige Meter vom Baum nach unten geklettert, um sich mit weiteren Umweltaktivistinnen und -aktivisten zu unterhalten, die ebenfalls vor Ort gewesen waren. Sie hätten ihre Kameraden ermuntern, noch eine Nacht auf dem Baum zu bleiben, schrieb die Polizei am Karfreitag.

Legende: Ein Protest der anderen Art: Zwei Aktivisten harrten hoch oben auf einem Baum aus, während die Polizei das Protest-Camp auf dem Mormont-Hügel seit Tagen geräumt hatte. Keystone

Die Waadtländer Einsatzkräfte hatte die Räumung des Protest-Camps auf dem Gelände des Baustoffherstellers Holcim am frühen Morgen des vergangenen Dienstags in Angriff genommen. Am Mittwoch erklärte die Polizei die Aktion für beendet – trotz der verbleibenden beiden Aktivisten.

Insgesamt rund 200 Aktivistinnen und Aktivisten hatte die Polizei bei der Räumung des Geländes bei Eclépens vertrieben. Sie protestierten gegen die Erweiterung des Steinbruchs der Holcim. 83 Personen wurden angehalten. Etwa 20 von ihnen wurden festgenommen und müssen mit einem Verfahren rechnen.