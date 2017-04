Lesben und Schwule im Altersheim sind heute noch ein Tabu. Die Gay-Community will den Heimen auf die Sprünge helfen.

Lesben und Schwule werden heute in der Schweiz besser akzeptiert als noch vor 20 Jahren. Nur: In den Altersheimen scheinen diese Errungenschaften noch nicht angekommen zu sein. Zum ersten Mal zeigt eine Studie auf, dass Homosexualität für das Pflegepersonal kein Thema ist. «Die meisten Institutionen haben Klienten und Klientinnen, die in ihrer Identität abweichen, nicht auf dem Schirm», sagt Soziologin Sabina Misoch, welche die Studie mitverfasst hat.

«Neues Thema»

Das Pflegepersonal sei bei diesem Thema verunsichert, da es bisher kaum mit Homosexuellen im Heim konfrontiert sei, erklärt Misoch. Das erstaunt Markus Leser nicht, Geschäftsleitungsmitglied von Curaviva, dem Dachverband der Pflegeinstitutionen. Man dürfe nicht vergessen, dass die Menschen in den Pflegeheimen 85 Jahre und älter seien. «Bei dieser Generation ist die Thematik noch relativ neu.»

Die pflegebedürftige Generation selbst verstecke ihr Anderssein. Bei diesem Versteckspiel dürfe das Personal aber nicht mitmachen, fordert Max Krieg vom Schwulendachverband Pink Cross. Die Pflegenden müssten über die verschiedenen Lebensformen aufgeklärt werden – das gehöre in die Ausbildung.

Kampagne für mehr Sensibilisierung

Um dieses Ziel zu erreichen, will Pink Cross jetzt in die Offensive gehen. Krieg möchte mit einem Lernmodul in die Berufsschulen sowie in Heime und zur Spitex gehen: «So könnte man eine bessere Sensibilisierung erreichen.»

Beim Pflegeheimdachverband Curaviva stösst diese Initiative von Schwulen und Lesben auf offene Ohren. Pink Cross will mit der Sensibilisierungskampagne nächstes Jahr loslegen.