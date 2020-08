Einkaufen im Bio-Hofladen, Körbe mit Biogemüse im Abonnement – das war während des Lockdowns angesagt und ist heute bereits wieder Geschichte. «Die Nachfrage jetzt hat sich eigentlich wieder normalisiert. Dass die Grenzen wieder offen sind, mag sicher einen Teil dazu bewirkt haben», glaubt Alexander Tanner, Gemüsebauer und Betriebsleiter der Agrico Genossenschaft.

Hat der Corona-Lockdown Ihr Einkaufsverhalten verändert? Ja, durchaus. Ja, durchaus. % Nur minim. Nur minim. % Nein. Nein. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

«Teilweise 50 Prozent höhere Zahlen»

«Wir stellen fest, dass die Absatzzahlen mit dem Ende des Lockdowns wieder etwas heruntergegangen sind», sagt auch der Pressesprecher von Bio Suisse, David Herrmann. «Aber sie sind in vielen Märkten immer noch über dem Vorjahresniveau. Beim Gemüse hatten wir während des Lockdowns zum Beispiel teilweise 50 Prozent höhere Zahlen als normalerweise. Jetzt sind wir im Mai und Juni wieder leicht über Vorjahresniveau.»

Beim Gemüse verzeichnet Bio Suisse 14 Prozent mehr Verkäufe als im Jahr davor, als Covid-19 nicht existierte. Weit entfernt vom Boom also. Bemerkenswerterweise geht Hermann nicht davon aus, dass während des Lockdowns viele Menschen, die vorher nichts mit biologischem Essen am Hut hatten, durch die Krise plötzlich anfingen, umzudenken und Bio zu kaufen. Vielmehr hätten einfach mehr Bio-Konsumenten zu Hause Bio gekocht, glaubt er.

Bio-Chips auch am Kiosk

«Die Leute, die regelmässig Bio kaufen, konnten sich ja während des Lockdowns nur daheim ernähren. Also hat sich deren Nachfrage erhöht. Sie konnten nicht auswärts essen gehen, die Kantinen waren zu, sie haben zu Hause gearbeitet. Das ist einer der starken Gründe, warum Bio während des Lockdowns so gut gelaufen ist», erklärt David Herrmann.

Darum ist für Bio Suisse klar: Wenn die Menschen mehr Bio essen sollen, muss die Verfügbarkeit von Bioprodukten vorhanden sein. Diejenigen Konsumenten, die zu Hause Bio essen, sollten auch in der Kantine oder im Restaurant Bio essen können. Bio Suisse startet darum im Herbst eine Offensive auf die Gastronomie. Auch die Kooperation mit Tankstellen, Takeaways und Kiosken soll verstärkt werden. Sodass, wer will, auch Bio-Chips am Kiosk kaufen kann.