Der Schaffhauser Regierungsrat hat nach den in der «Rundschau» erhobenen Vorwürfen gegen die Strafverfolgungsbehörden eine externe Untersuchung angekündigt.

Diese sollen das Vorgehen der Schaffhauser Polizei im Fall von Fabienne W. überprüfen.

Hintergrund ist ein Bericht über einen Prügelangriff auf Fabienne W. in der «Rundschau» von SRF.

Demnach sollen die Schaffhauser Polizei und die Staatsanwaltschaft nach dem Vorfall unprofessionell ermittelt haben.

Die in der «Rundschau» gezeigten Bilder, wie die Frau zusammengeschlagen wurde, seien verstörend und würden zu Recht betroffen machen, schreibt der Schaffhauser Regierungsrat in einer Mitteilung. Auch den Regierungsrat wühlten diese Bilder auf und die Gedanken seien bei allen, die so etwas Schlimmes durchstehen mussten.

Ein unabhängiger Strafrechtsexperte soll das Verhalten der an dem Fall beteiligten Mitarbeitenden der Schaffhauser Polizei nun untersuchen, wie der Schaffhauser Regierungsrat weiter mitteilte. Mit der Untersuchung beauftragt wurde der frühere Strafrechtsprofessor Andreas Donatsch. Sein Auftrag beschränkt sich ausdrücklich auf die Untersuchung des Vorgehens der Polizei.

Legende: Der Schaffhauser Regierungsrat will das Vorgehen der Schaffhauser Polizei im Fall von Fabienne W. extern untersuchen lassen. (Bild: Regierungsgebäude des Kantons Schaffhausen) KEYSTONE/Christian Beutler

Eine externe Beurteilung der Strafuntersuchung, und damit der Arbeit der Staatsanwaltschaft im Fall von Fabienne W., würde die Urteilsbildung der Gerichte nach Ansicht des Regierungsrats unzulässig beeinflussen. Die Strafuntersuchung in dem Fall soll «zeitnah» abgeschlossen werden.

Beitrag über Fabienne W. schlug hohe Wellen

Zuvor hatte der Beitrag in der «Rundschau» von Fabienne W. in der Bevölkerung hohe Wellen geschlagen. Im Jahr 2021 wurde die 43-Jährige mutmasslich vergewaltigt und später in der Wohnung eines Anwalts brutal zusammengeschlagen. Der Polizei wird im Beitrag vorgeworfen, nicht angemessen reagiert zu haben. Derzeit gilt die Unschuldsvermutung.

Am vergangenen Samstagmorgen hatten sich daraufhin bis zu 500 Demonstrierende vor dem Polizeigebäude in Schaffhausen versammelt. Sie warfen den Strafverfolgungsbehörden in diesem, aber auch in anderen Fällen von Gewalt- und Sexualdelikten an Frauen, vor, zu wenig professionell und konsequent zu ermitteln.