Vor der Polizeiwache in Schaffhausen haben sich am Samstagmorgen zwischen 400 und 500 Menschen zu einer Demonstration versammelt, wie SRF vor Ort berichtet.

Sie folgten einem Aufruf in den sozialen Medien, ein Zeichen gegen sexuelle Übergriffe und die schlechte Polizeiarbeit zu setzen.

Hintergrund ist ein Bericht über einen Prügelangriff auf eine Frau in der Rundschau von SRF.

Demnach sollen die Schaffhauser Polizei und die Staatsanwaltschaft nach dem Vorfall unprofessionell ermittelt haben.

Um 10:45 Uhr haben sich die Demonstrierenden vor der Schaffhauser Polizeiwache versammelt. Zusammen haben sie den Schaffhauser Behörden eine Petition abgegeben und verlangen eine lückenlose Aufklärung des Falls durch eine parlamentarische Untersuchungskommission (PUK).

Legende: Fordern eine lückenlose Aufklärung der Geschehnisse um Fabienne W.: Demonstrierende in Schaffhausen. SRF

Polizei will keine Auskunft geben

Die Demonstration lief friedlich ab und löst sich derzeit wieder auf. Die Kantonspolizei Schaffhausen wollte noch keine Auskunft geben und will erst nach dem Anlass informieren.

Ein Beitrag der Rundschau erzählte am Mittwoch die Geschichte von Fabienne W., die 2021 in Schaffhausen mutmasslich vergewaltigt wurde. Wie Recherchen zeigten, hat die Schaffhauser Polizei nicht angemessen auf die Vorfälle reagiert. Ein Experte wirft der Polizei in der Rundschau gar «Befehlsverweigerung» vor. Die Schaffhauser Behörden weisen die Kritik derweil zurück. Für die involvierten Personen gilt die Unschuldsvermutung.

Online-Petition mit bereits über 6300 Unterschiften Box aufklappen Box zuklappen Auf der Homepage der Kampagnenorganisation Campax ist eine Online-Petition lanciert worden. Diese verzeichnete innert knapp 24 Stunden bereits über 5000 Unterschriften. Aktuell sind es 6'372 Unterschriften. Die Petition mit dem Namen «Überlebende statt Täterschaft schützen!» fordert unter anderem eine unabhängige Meldestelle, um polizeiliches Fehlverhalten erfassen zu können, und eine lückenlose und transparente Aufklärung des Falls durch eine unabhängige parlamentarische Untersuchungskommission (PUK).