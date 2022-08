Der Verein Blind-Jogging ist die Dachorganisation des Blinden-Laufsports in der Schweiz und verfügt über Sektionen in Basel, Bern, Luzern, St. Gallen und Zürich. Gegründet wurde der Verein vor 16 Jahren in Basel, mit dem Ziel, sehbeeinträchtigten bzew. blinden Personen das begleitete Joggen in der Natur zu ermöglichen. Circa 170 Guides und blinde oder sehbehinderte Personen sind im Verein aktiv.

Bevor Guides mit blinden oder sehbehinderten Personen unterwegs sind, müssen sie beim Dachverband in die Ausbildung. Der Kurs dauert drei bis vier Tage und dient der Sensibilisierung der angehenden Guides für die Sehbeeinträchtigung.