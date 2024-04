Bei Zermatt (VS) hat eine Lawine am Nachmittag mehrere Skifahrer mitgerissen. Drei Personen sind dabei ums Leben gekommen. Eine Person wurde verletzt geborgen.

Die Lawine löste sich am Riffelberg in einem Variantenbereich.

Die Rettungsarbeiten wurden bei Einbruch der Dunkelheit eingestellt.

Der Chef der Bergrettung Zermatt, Anjan Truffer, geht eher nicht davon aus, dass es noch Verschüttete gibt. Dies könne aber nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden, sagte er gegenüber SRF News am Telefon nach der Rückkehr vom Rettungseinsatz. Die Suche wurde bei Einbruch der Dunkelheit vorläufig eingestellt, teilte die Kantonspolizei Wallis am Abend mit.

Mehrere Skifahrer wurden am Mittag kurz nach 14 Uhr von einer Lawine am Riffelberg im Skigebiet Gornergrat mitgerissen. Trotz eines schnellen Rettungseinsatzes mit einem Grossaufgebot an Rettungskräften sind drei Personen in den Schneemassen ums Leben gekommen. Eine Person konnte verletzt geborgen werden. Rettungskräfte suchten stundenlang nach Verschütteten bis zum Abend.

Am Nachmittag war unklar, wie viele Personen von den Schneemassen mitgerissen wurden. Vermisstenmeldungen gab es laut der Polizei zunächst keine. Das war nicht ungewöhnlich, weil Skifahrer, die im Gebiet Riffelberg unterwegs waren, erst am Abend allmählich in ihre Unterkünfte zurückkehrten.

Auf den sozialen Medien wurde ein Video veröffentlicht, das den Lawinenniedergang am Riffelberg unterhalb der Bergstation (Furi-)Riffelberg auf 2500 Metern über Meer zeigt:

Das Skigebiet am Riffelberg liegt auf über 2500 Meter über Meer hoch. Er gehört zum Skigebiet am Gornergrat mit Blick auf das rund 7.5 Kilometer entfernte Matterhorn.

Mehrere Spuren führen in den Hang

Der ehemalige Chef der Bergrettung Zermatt und heutige Chef Lawinenbeobachtung Mattertal, Bruno Jelk, sagte gegenüber SRF, es seien mehrere Personen in den sehr steilen Hang hineingefahren, abseits der Piste. Es seien mehrere Spuren zu erkennen.

Es sei unklar, wie viele Menschen von den Schneemassen erfasst worden seien. Die Suche sei schwierig, denn es handele sich um eine grosse Lawine, entsprechend breit sei das Suchgebiet, sagte Jelk. Man müsse suchen, bis man sicher sei, dass niemand mehr unter den Schneemassen sei. Gesucht werde aus der Luft mit Helikoptern und mit Spürhunden. Je nach Schneemenge können Verschüttete mehrere Meter unter den Schneemassen liegen.

Lawinengefahr Warnstufe 4

Viel Neuschnee und orkanartige Winde hatten zuvor in südlichen Alpenlagen in der Schweiz für eine erhebliche Lawinengefahr gesorgt.

Für Ostermontag wurde in Teilen Graubündens und den Südtälern im Wallis die Lawinen-Warnstufe auf das zweithöchste Niveau (Warnstufe 4) erhöht. «Es sind sehr grosse und vereinzelt extrem grosse spontane Lawinen zu erwarten», verlautete vom WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF).

In der Schweiz sind in diesem Winter bisher 14 Menschen bei Lawinenniedergängen in den Bergen ums Leben gekommen. Bei 146 Unfällen wurden gemäss einer Bilanz des WSL-Instituts insgesamt 194 Personen von Lawinen erfasst. Die meisten Opfer waren Skitourenfahrer.