Fachleute stellen vermehrt Patientinnen mit Essstörungen fest. Therapiezentren werden ausgebaut – zum Beispiel in Bern.

Ein grauer Neubau mitten im Dorfzentrum von Moosseedorf, einem Vorort von Bern: Hier ist das Therapiezentrum für Essstörungen. Die heute 17-jährige Lea betrat letzten Spätsommer das Zentrum zum ersten Mal – und blieb vier Monate. «Während des ersten Corona-Shutdowns war ich sehr auf mich alleine gestellt», erinnert sie sich. «Es ging psychisch nur noch abwärts.» Lea ass nicht mehr und hatte starkes Untergewicht. «Ich war schwach und erschöpft, mir war wegen der Unterernährung ständig schwindlig und schwarz vor Augen.» Ihr Vater brachte sie deshalb in den medizinischen Notfall ins Spital.

Die Diagnose war klar. Lea litt an Anorexie, also Magersucht. Nicht klar war für die Ärztinnen und Ärzte, was mit der jungen Frau, welche eine Ausbildung zur Pflegefachfrau macht, geschehen soll. Das Problem: keine freien Behandlungsplätze für Betroffene dieser Krankheit.

Essstörungen – um was geht es? Box aufklappen Box zuklappen In der Schweiz leidet 3.5 Prozent der Allgemeinbevölkerung an Essstörungen, wobei sich die Erkrankung häufig bereits im (frühen) Jugendalter erstmalig zeigt. In den letzten Jahren stellten die Fachleute eine Zunahme der Anorexie (Magersucht) bei Jugendlichen und sogar bei Kindern fest. Die Patientinnen und Patienten sind von zahlreichen körperlichen Problemen betroffen; zum Beispiel von Herz-Kreislauf-Problemen oder Hormonstörungen. Dazu kommen sogenannte psychosozialen Risiken, beispielsweise Leistungsabfall oder Depressionen. Am bekanntesten ist die Magersucht oder Anorexie. Es gibt aber auch die Bulimie, Essanfälle mit Kompensation oder selektives Essverhalten.

Erst ein paar Wochen nach der eigentlichen Diagnose konnte Lea in die stationäre Behandlung in Mosseedorf. Nach dem ersten Shutdown 2020 verzeichneten viele therapeutische Einrichtungen in der Schweiz einen starken Anstieg von jungen Patientinnen und Patienten. Gerade solche mit Essstörungen.

Die Zentrumsleiterin in Moosseedorf, Armita Tschitsaz, schlug bei der Klinikleitung Alarm. Die Warteliste mit Betroffenen aus dem ganzen Kanton war so lang, dass zum Teil auch lebensbedrohliche Fälle abgewiesen werden mussten, erinnert sich die Psychotherapeutin: «Die Patienten wurde nicht so behandelt, wie es nötig war. Teilweise erhielten sie gar keine Behandlung.»

Das sei oftmals gefährlich gewesen. Denn: Bei Essstörungen leidet der Körper zum Teil massiv, die Patientinnen, in den meisten Fällen sind es junge Frauen, drohen regelrecht zu verhungern.

Betroffene melden sich erst spät – das gehöre eben auch zum Krankheitsbild, sagt die Psychotherapeutin. Weshalb es in den Augen der Expertin umso wichtiger ist, dass Betroffene, wenn sie sich dann endlich melden – rasch behandelt werden können.

1 / 10 Legende: Das Zentrum für Essströrungen befindet sich in Moosseedorf in einem Neubau. Thomas Pressmann/SRF 2 / 10 Legende: Die Patientinnen – es sind vor allem Mädchen und junge Frauen – leben meist mehrere Monate hier. Thomas Pressmann/SRF 3 / 10 Legende: Jede hat ein eigenes Zimmer. Thomas Pressmann/SRF 4 / 10 Legende: Hier können sie sich zurückziehen. Thomas Pressmann/SRF 5 / 10 Legende: Es gibt auch etliche Gemeinschaftsräume. Thomas Pressmann/SRF 6 / 10 Legende: Wichtig ist insbesondere das gemeinsame Kochen. Thomas Pressmann/SRF 7 / 10 Legende: Die Jugendlichen erstellen gemeinsame Essensregeln. Thomas Pressmann/SRF 8 / 10 Legende: Sechsmal täglich wird gegessen. Thomas Pressmann/SRF 9 / 10 Legende: Essen die Patientinnen zu wenig, müssen sie Drinks mit vielen Kahlorien zu sich nehmen. Thomas Pressmann/SRF 10 / 10 Legende: Die Jugendlichen können während ihres Aufenthalts zur Schule gehen. Neben den Therapien haben sie aber auch Zeit für den persönlichen Austausch oder Spiele. Thomas Pressmann/SRF

Nach langen Vorbereitungen kann das Zentrum der Universitätsklinik Bern nun ausbauen. Die Klinik konnte ein weiteres Gebäude mieten, Personal einstellen, zusätzliche stationäre Betten einrichten und mehr ambulante Betreuung durchführen.

Nicht nur wegen Corona

Auch anderorts wird aufgestockt, zum Beispiel im Kantonsspital in Winterthur. Denn: Gemäss der Gesellschaft für Essstörungen verzeichnen Kliniken in der ganzen Schweiz seit gut eineinhalb Jahren mehr Patientinnen und Patienten. Zum Teil ist von mehr als einem Drittel als in den Jahren zuvor die Rede.

Das habe sicher mit Corona zu tun, aber nicht nur, sagt Armita Tschitsaz: «Auch der Zeitgeist spielt eine Rolle.» Sprich: Dünn sein ist ein Schönheitsideal, das mittels Social Media den Jungen immer wieder vor Augen geführt wird. Die Zentrumsleiterin rechnet deshalb auch nicht damit, dass die hohe Zahl der Fälle rasch wieder abnimmt.

Schon länger viele Patientinnen und Patienten Box aufklappen Box zuklappen

Schon seit mehr als zehn Jahren sei die Anzahl junger Menschen, welche mit psychischen Problemen kämpfen und Hilfe suchen, gross, sagt Michael Kaess, Chefarzt der Kinder und Jugendpsychiatrie und Psychologie der Universitätsklinik Bern UPD. Das heisse aber nicht, dass es der Jugend heute sehr schlecht gehe. Für Jugendliche sei es selbstverständlicher geworden, Hilfe zu suchen. «Das ist ein erwünschter Effekt», so Kaess. «Sie erhalten früh und rechtzeitig Hilfe, was sich auf bessere Heilungschancen niederschlägt.»



Behandelt werden die Patientinnen in Moosseedorf mit verschiedenen Formen von Psycho- und Gruppen-Therapien, sie lernen ihr Essverhalten zu kontrollieren, müssen zunehmen. Der 17-jährigen Lea, welche mit grossem Untergewicht letzten September in die Klinik kam, hat der Aufenthalt von gut vier Monaten geholfen. «Ich konnte einen grossen Schritt nach vorne machen.»

Doch noch immer besucht sie regelmässig eine Therapie. Sie hofft aber, dass der Klinik-Aufenthalt hier in Moosseedorf der letzte war.