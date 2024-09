Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

In Europa ist aktuell eine neue Variante des Coronavirus im Vormarsch. Sie heisst XEC. Wissenschaftsredaktorin Kathrin Zöfel sagt, was man bereits darüber weiss.

Katrin Zöfel Wissenschaftsjournalistin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Katrin Zöfel ist Wissenschaftsredaktorin bei SRF. Sie ist Biologin und versucht zu verstehen, wie die Wissenschaft helfen kann, Antworten auf gesellschaftlich wichtige Fragen zu finden.

Löst die neue Variante des Coronavirus schwerere Verläufe aus?

Dazu weiss man noch nicht viel. Es gibt noch zu wenig Erfahrungen. Aber genetisch ist diese neue Variante älteren Varianten so ähnlich, dass vieles dafür spricht, dass sie auch klinisch nicht gross anders ist als das, was wir schon kennen.

Ist es möglich, eine Prognose zu machen, wie sich Covid in diesem Winter verbreiten wird?

Das Virus ist immer noch neu, deshalb bleiben Prognosen schwierig. Es spricht viel dafür, dass es in den nächsten Wochen spürbar mehr Infektionen geben wird. Das liegt an den neuen Varianten, aber nicht nur. Die Immunität aus den letzten Infektionswellen hat wieder nachgelassen. Zudem wird es kälter und wir sind wieder mehr drin. Da steckt man sich eher an.

Risikopersonen wird wieder empfohlen, sich impfen zu lassen. Wie gut schützen die Impfstoffe gegen die neue Variante?

Die aktuellen Impfstoffe sind auf die Variante angepasst, die jetzt noch dominiert. Das verleiht sicher keinen perfekten Schutz, aber die neuen Varianten sind genetisch noch ziemlich nah. Der Schutz wird relevant sein.