Impfzertifikat: Bis im Sommer soll laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) ein international anerkanntes Impfzertifikat zur Verfügung stehen. Der Impfausweis weise die Impfung aus, nicht aber die Tests oder eine Ansteckung mit dem Coronavirus. Der Nachweis des Tests oder der Krankheit stehe erst an zweiter Stelle, sagte BAG-Direktorin Anne Lévy vor den Medien in Bern. «Wir wollen ein fälschungssicheres und international anerkanntes Impfzertifikat ausstellen können», sagte sie. Beim Impfausweis arbeite man auch mit den Flughäfen zusammen. Die Entwicklungen in der EU seien wichtig, aber man wolle nicht auf die EU warten.

meineimpfung.ch: Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) weist jegliche Verantwortung für das Datenleck bei der Stiftung meineimpfung.ch zurück. Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle beim BAG, ist aus dem Stiftungsrat zurückgetreten. Sie sei seit Januar als Expertin im Vorstand der Stiftung, sagte Masserey. «Ich werde mich aus dem Stiftungsrat zurückziehen, damit es eine klare Trennung zwischen BAG und Stiftung gibt.» myCOVIDvac sei die einzige Verbindung des BAG zur Stiftung, sagte BAG-Direktorin Anne Lévy. «Es ist wahr, dass wir die Stiftung finanziell unterstützen, wie viele andere. Dazu gehört auch die Ärztevereinigung FMH. Wir alle müssen schauen, wie es weiter geht. Eine Verantwortung für das Datenleck übernehmen wir aber nicht.»

Impf-Fortschritt: 36 Prozent der vulnerablen Personen sind laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) gegen Covid-19 geimpft. Insgesamt hätten neun Prozent der Gesamtbevölkerung mindestens eine Impfdosis verabreicht bekommen, 5.4 Prozent der Personen seien komplett geimpft, erklärte Virginie Masserey. Derzeit würden 21'000 Personen täglich gegen Covid-19 geimpft. In den allermeisten Kantonen sei die Impfkampagne in Alters- und Pflegeheimen abgeschlossen. Es sei ein Impfeffekt zu beobachten, sagte Masserey. So nähmen die Hospitalisationen und Todesfälle bei den älteren Personen ab. Zusammengefasst sei die Situation nach wie vor fragil, es gebe aber «eine gute Entwicklung bei älteren Personen.»