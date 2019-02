Masern sind in Europa wieder auf dem Vormarsch. 2016 gab es mehr als 5200 Fälle, 2017 stieg die Zahl auf über 25'000. Im letzten Jahr schnellte sie auf über 82'000 hoch. 2017 starben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO weltweit rund 110'000 Menschen an Masern.