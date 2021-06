Der Bundesrat hat heute die Umsetzung des Covid-Zertifikats vorgestellt. Mit einem QR-Code können Personen so künftig nachweisen, ob sie geimpft, genesen oder getestet sind. Guido Berger aus der SRF-Digitalredaktion erklärt, was hinter dem Code steckt und wo er noch Herausforderungen sieht.

Guido Berger Leiter Digitalredaktion, SRF Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Guido Berger (@guidoberger) leitet SRF Digital und erklärt seit 2006 Technologie und Games.

SRF News: Wie funktioniert das Covid-Zertifikat?

Guido Berger: Das Covid-Zertifikat ist ein Code, in dem verschlüsselt Informationen abgespeichert sind. Es enthält Name, Geburtsdatum und Echtheit des Zertifikats. Das Zertifikat können beispielsweise Impfzentren ausstellen. Es wird dann in Form eines QR-Codes entweder auf Papier ausgedruckt, oder elektronisch in einer App gespeichert.

Wann kommt der QR-Code zum Einsatz?

Eine weitere App kann den Code entschlüsseln, beispielsweise für die Zutrittskontrolle bei einem Stadion oder zu einem Flug. Dabei muss ein Ausweis vorgelegt werden. Wenn eine Person das Zertifikat vorweist, kann so sichergestellt werden, ob sie es auch wirklich ausgestellt bekommen hat. Der Code ist mit dem System der EU kompatibel – es sollten also sowohl Schweizer Zertifikate in der EU gelesen werden können, als auch umgekehrt EU-Zertifikate in der Schweiz.

Weshalb ist der QR-Code überhaupt nötig?

Der QR-Code ist eine Methode, einen komplizierten Code so abzuspeichern, dass er leicht, fehlerfrei und schnell per App und Kamera gelesen werden kann. Der verschlüsselte Code könnte grundsätzlich in vielen Gewändern auftreten. Es hätte auch eine lange Zahl oder ein Strichcode sein können.

Welche Stolpersteine gibt es beim Covid-Zertifikat noch?

Schwierigkeiten könnten auftreten, alle Stellen in den Kantonen mit der Software auszurüsten, die zum Ausstellen der Zertifikate notwendig sind. Das alles im Laufe des Monats auszurollen, ist anspruchsvoll.

Die Apps für das Hinterlegen und das Auslesen des Codes sind bereit und technisch auch nicht so komplex, dass hier noch mit Verzögerungen zu rechnen ist.

Was bedeutet das fürs Ausstellen der Zertifikate?

Im Juni ist es noch kompliziert. Nicht alle Stellen, die impfen, werden dann schon Zugriff auf die Software haben. Dort wird man es sich wohl im Nachhinein beim Impfzentrum oder Arzt abholen müssen. Ab Juli sollten dann alle bereit sein, und das Zertifikat gleich bei der zweiten Impfung ausstellen.

Das Interview führte Omar Zeroual.