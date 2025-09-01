 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

In fahruntüchtigem Zustand Töfffahrer rast durch den Gotthard und überholt 47 Fahrzeuge

01.09.2025, 11:33

Teilen
  • Ein britischer Motorradfahrer hat am Samstag trotz Überholverbot im Gotthard-Strassentunnel 47 Fahrzeuge überholt.
  • Dem 46-Jährigen wurde ein Fahrverbot für die Schweiz auferlegt.

Zwei Lastwagen und 45 Autos hat der Motorradfahrer im Gotthardtunnel überholt. Dies habe die Auswertung von Videoaufnahmen ergeben, teilte die Tessiner Kantonspolizei mit. Der Mann sei von Beamten der Kantonspolizei Uri gestoppt worden.

Motorrad in einem Tunnel mit Autos im Hintergrund.
Legende: (Symbolbild) KEYSTONE/Martin Ruetschi

Der 46-jährige Brite mit Wohnsitz in Grossbritannien wurde wegen schwerwiegender Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz und Fahrens in fahruntüchtigem Zustand als Raser angezeigt. Er erhielt ein Fahrverbot für die Schweiz.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)