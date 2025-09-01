Ein britischer Motorradfahrer hat am Samstag trotz Überholverbot im Gotthard-Strassentunnel 47 Fahrzeuge überholt.

Dem 46-Jährigen wurde ein Fahrverbot für die Schweiz auferlegt.

Zwei Lastwagen und 45 Autos hat der Motorradfahrer im Gotthardtunnel überholt. Dies habe die Auswertung von Videoaufnahmen ergeben, teilte die Tessiner Kantonspolizei mit. Der Mann sei von Beamten der Kantonspolizei Uri gestoppt worden.

Legende: (Symbolbild) KEYSTONE/Martin Ruetschi

Der 46-jährige Brite mit Wohnsitz in Grossbritannien wurde wegen schwerwiegender Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz und Fahrens in fahruntüchtigem Zustand als Raser angezeigt. Er erhielt ein Fahrverbot für die Schweiz.