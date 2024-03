Autofreie Sonntage kennt Winterthur. Ziel ist es gemäss Stadtrat, dass die Bevölkerung die Strassen anderweitig nutzen kann. Komplett abgesperrt wird die Stadt zwar nicht, aber einzelne Strassen und Quartiere sind an vier Tagen im Jahr für den motorisierten Verkehr gesperrt.

In Zürich hat das mehrheitlich linke Stadtparlament ein Postulat der AL überwiesen. Es will, dass der Autoverkehr an mehreren Samstagen pro Jahr in verschiedenen Quartieren stillgelegt wird.

Eine ähnliche Idee gibt es in Basel: An einzelnen Tagen sollen die Autos und Motorräder von den Strassen verbannt werden. Die Forderung wird aktuell überprüft.

Der Zugang zum Klöntalersee im Kanton Glarus soll an gewissen Tagen für den Autoverkehr eingeschränkt sein. Das hat die Landsgemeinde im Sommer 2022 beschlossen.

In Murten muss sich derzeit die Stadtregierung nach einer Anfrage aus dem Parlament mit der Frage beschäftigen, ob sie einen Pilotversuch für autofreie Sonntage in der Altstadt durchführen will.