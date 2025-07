Roland Fontanive war langjähriger Tourguide für die Jungfraubahnen. Der 82-Jährige erinnert sich noch genau an die Eröffnung des Mystery-Parks 2003. «Das war ein grosser Event. Tausende Leute aus der ganzen Schweiz sind damals angereist.» Zuerst seien durchschnittlich 230'000 bis 250'000 Besucherinnen und Besucher jährlich in den Mystery-Park gekommen. Allerdings sei das Angebot gerade für kleinere Kinder nicht attraktiv gewesen, sagt Fontanive. Ausserdem verzeichnet die Region um Interlaken einen hohen Anteil an Gästen aus Asien. Für die sei der Park kaum interessant gewesen, so Fontanive: «Die asiatischen Touristen sind lieber aufs Jungfraujoch – oder sonst wohin in die Natur – statt an einem sonnigen Tag in ein dunkles Museum.»