Herbstzeit ist Erntezeit, das ist auch auf dem Hof von Andrea und Stephan Stocker im luzernischen Greppen nicht anders. «Eine intensive Phase», sagt der Landwirt, «wir sind im Moment pausenlos mit Ablesen beschäftigt.»

Doch an den rund 160 Bäumen, die hier auf einem Feld zwischen Rigi und Vierwaldstättersee stehen, hängen nicht etwa Äpfel oder Birnen – sondern Feigen. Die einzigen Feigen der Schweiz, die im grossen Stil angebaut werden.