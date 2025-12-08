Im Zürcher Kreis 11 sind mehrere Etagen eines 80 Meter hohes Gerüsts eingestürzt. Laut der Baufirma besteht kein akutes Risiko mehr, dennoch bleibt das Gebiet zwei bis drei Tage abgesperrt.

Auf einem Teil der Hagenholzstrasse im Zürcher Kreis 11 gibt es derzeit kein Durchkommen. Rot-weisse Bänder sperren die Strasse ab zwischen dem Schulhaus Leutschenbach und den Gebäuden des Schweizer Radio und Fernsehens SRF. Denn das Gerüst eines Hochhauses, das im Bau steht, ist teilweise eingestürzt.

Legende: Mehrere Etagen des Baugerüsts an der Hagenholzstrasse sind abgesackt. BRK News

Am Sonntagnachmittag rückten Polizei und Feuerwehr aus, weil ein Anwohner gemeldet hatte, dass das 80 Meter hohe Baugerüst einzustürzen drohe, sagt Marc Surber, Sprecher der Stadtpolizei Zürich. «Vor Ort haben wir festgestellt, dass das Gerüst eingeknickt ist und es nicht auszuschliessen ist, dass es tatsächlich umstürzt.»

Sperrung, bis klar ist, was mit Baugerüst passiert

Verletzt worden sei niemand, jedoch seien mehrere Etagen des Gerüsts abgesackt, sagt Marc Surber. Bereits am Sonntag begutachteten Statiker den Schaden, und die Polizei sperrte einen Teil der Hagenholzstrasse aus Sicherheitsgründen.

Legende: Geknickte Verstrebungen haben die Statik des Gerüsts beeinträchtigt. BRK News

Die für den Bau zuständige Firma Swisslife schreibt auf Anfrage von SRF: «Das Gerüst konnte inzwischen gesichert werden. Aktuell besteht kein akutes Risiko mehr.» Das Fassadengerüst werde in den nächsten Tagen zurückgebaut. Die Hagenholzstrasse bleibe deshalb voraussichtlich für zwei bis drei weitere Tage teilweise gesperrt.

Derzeit analysierten verschiedenste Spezialisten den Vorfall eingehend. Forensiker, die SUVA, sowie Spezialistinnen des Gerüstbaus klärten ab, warum das Baugerüst nachgegeben hatte und wie es überhaupt so weit kommen konnte.