Wer in der Schweiz ein Asylgesuch stellt, hat den Aufenthaltsstatus N. «Während des Aufenthaltes in den Zentren des Bundes dürfen Asylsuchende keine Erwerbstätigkeit ausüben», so das Staatssekretariat für Migration (SEM). «Danach kann eine vorübergehende Erwerbstätigkeit bewilligt werden:

wenn ein Gesuch eines Arbeitgebers vorliegt,

wenn die Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage dies erlauben,

wenn die Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie der Vorrang (siehe unten) eingehalten werden.

Ein Rechtsanspruch auf Erwerbstätigkeit besteht nicht.»

Wer aus einem EU- oder einem EFTA-Staat (Europäische Freihandelszone) kommt, darf drei Monate lang in der Schweiz arbeiten, ohne besondere Bewilligung. Wer länger arbeiten will, muss vorher eine Aufenthaltsbewilligung bei der Wohngemeinde beantragen.

Wer Bürger oder Bürgerin eines Nicht-EU/EFTA-Staates ist, darf in der Schweiz nicht arbeiten, auch mit Stelle. «Ein Stellenangebot in der Schweiz genügt nicht, um eine Arbeitsbewilligung zu erhalten», so das SEM. Der Arbeitgeber müsse zuerst versuchen, jemanden aus dem Inland oder einem EU- oder EFTA-Staat finden.

Gelingt dies nicht, muss die Arbeitgeberin nachweisen, dass die Person, die sie anstellen will, die Qualifikationen erfüllt.

Personen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, haben mit dem Schutzstatus S die Möglichkeit, sofort zu arbeiten, wenn sie eine Stelle finden oder selbständig sind.

Wer aus einem Land ausserhalb des EU-/EFTA-Raums kommt – also einem sogenannten Drittstaat – muss besonders qualifiziert sein, um hier arbeiten zu dürfen. Die Anzahl der Arbeitsbewilligungen ist limitiert und hängt unter anderem von den Qualifikationen und dem Beruf ab. Künftige Arbeitgebende müssen eine Bewilligung einholen und aufzeigen, dass auf dem Schweizer Arbeitsmarkt keine geeignete Person für die Funktion zu finden war. «Grundsätzlich ist dies nur bei gut qualifizierten Fachkräften möglich – in erster Linie Personen mit Hochschulabschluss und mehrjähriger Berufserfahrung», so das SEM.