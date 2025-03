Mit New York zählt Genf als das weltweit wichtigste Zentrum der multilateralen Diplomatie. 40 internationale Organisationen haben ihren Sitz in Genf – unter anderem die Vereinten Nationen (UNO). Zudem hat der Konflikt in der Ukraine die Bedeutung des internationalen Genf für humanitäre Belange und das humanitäre Engagement bestätigt. Fast 5000 Staats- und Regierungschefs und andere Persönlichkeiten sind jährlich am Genfersee zu Besuch. Die Hauptanliegen in Genf sind:

Frieden

Humanitäre Angelegenheiten, Menschenrechte und Migration

Arbeit, Wirtschaft, Wissenschaft und Telekommunikation

Gesundheit

Klima und nachhaltige Entwicklung

Quelle: Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA)