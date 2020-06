Schweizer Universitäten können ihre Spitzenplätze im jährlichen Hochschul-Ranking verteidigen.

Die ETH Zürich belegt weiterhin den sechsten Platz, während die EPFL in Lausanne um vier Ränge zulegte und nun auf Platz 14 zu finden ist.

Dies schreibt das renommierte Hochschulberatungsunternehmen Quacquarelli Symonds (QS) in einer Mitteilung.

Die ersten vier Plätze belegen demnach die US-Universitäten Massachusetts Institute of Technologie (MIT), die Stanford University, die Harvard University und das California Institute of Technology – gefolgt von der britischen University of Oxford.

Neben den technischen Hochschulen schneiden auch die übrigen Schweizer Universitäten gut ab. Insgesamt schafften es zehn Hochschulen aus der Schweiz unter die besten 1000 Universitäten weltweit. Das ist eine mehr als im Vorjahr. Neu in die Rangliste schaffte es die «Università della Svizzera Italiana», die gleich den Sprung auf Rang 273 machte.

Zürich, Genf, Bern und Basel holen auf

Plätze gutmachen konnte die Universität Zürich, die nun auf Rang 69 (Vorjahr 76) liegt. Auch die Universitäten in Genf (Rang 106 nach zuvor Platz 110), Bern (Rang 114 nach zuvor Platz 123) und Basel (Rang 149 nach zuvor Platz 151) konnten sich verbessern.

Legende: Zehn Schweizer Unis sind unter dem Top 1000 der Welt zu finden. Keystone

Leicht zurückgefallen sind die Universitäten in Lausanne (Rang 169 nach zuvor Platz 153) und in St. Gallen (Rang 428 nach zuvor Platz 398). Die Rankings basieren auf den weltweit am häufigsten konsultierten und genannten Quellen zur Leistung von Universitäten.