Die SBB hat im letzten Jahr täglich mehr als 1.4 Millionen Menschen transportiert.

Die Bundesbahn muss deshalb ihre Infrastruktur weiter ausbauen.

Gleichzeitig konnte sie 496 Millionen Franken Gewinn verzeichnen.

Die SBB transportierte im Jahr 2025 erneut mehr Reisende. Engpässe seien darum absehbar und ein Ausbau der Infrastruktur nötig, hiess es heute an der Jahresmedienkonferenz der SBB. Deshalb müsste die Bundesbahn weiter sparen und effizienter werden.

Die gestiegene Nachfrage im Bahnverkehr sorge zwar für mehr Erträge im Personentransport. Doch demgegenüber stünden höhere Betriebs‐ und Instandhaltungskosten, ein höherer Energieaufwand sowie rückläufige Erträge im Güterverkehr.

Legende: Passagiere zu Stosszeiten am Bahnhof St. Gallen Keystone/Gatean Bally

Die Gewinne der SBB im letzten Jahr fallen mit 496 Millionen Franken vermeintlich hoch aus. Im Vorjahr lag dieser Betrag bei 275 Millionen Franken. Doch rund die Hälfte dieses Betrags sei auf einmalige Effekte zurückzuführen. Deshalb könne die Bundesbahn ihre Verschuldung damit nicht reduzieren – diese sei weiterhin zu hoch.

Die SBB hat letztendlich angesichts steigender Kosten zu wenig erwirtschaftet, um die notwendigen Investitionen aus eigener Kraft zu finanzieren.