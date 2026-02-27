 Zum Inhalt springen

Es geht um 5 Millionen Franken Anklage gegen Ex-SBB-Mitarbeiter wegen Millionenbetrugs

27.02.2026, 10:56

  • Ein ehemaliger Mitarbeiter soll die SBB um mehrere Millionen betrogen haben.
  • Der 54-Jährige war als Projekt- und später Abteilungsleiter bei der SBB angestellt.
  • Zusammen mit vier Mitbeschuldigten soll er während Jahren dafür gesorgt haben, dass die SBB erfundene Rechnungen zahlte.

Die SBB soll so um fast 9 Millionen Franken betrogen worden sein. Weil ein Teil der Vorwürfe aber bereits verjährt ist, reduziert sich der Vorwurf der Bereicherung nun auf rund 5 Millionen Franken. Der Mann wurde nun unter anderem wegen gewerbsmässigen Betrugs und schwerer Geldwäscherei angeklagt. Die SBB hatte 2024 eine Strafanzeige eingereicht.

Gebäude mit SBB CFF FFS Logo vor blauem Himmel.
Legende: KEYSTONE/Peter Klaunzer

