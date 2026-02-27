- Ein ehemaliger Mitarbeiter soll die SBB um mehrere Millionen betrogen haben.
- Der 54-Jährige war als Projekt- und später Abteilungsleiter bei der SBB angestellt.
- Zusammen mit vier Mitbeschuldigten soll er während Jahren dafür gesorgt haben, dass die SBB erfundene Rechnungen zahlte.
Die SBB soll so um fast 9 Millionen Franken betrogen worden sein. Weil ein Teil der Vorwürfe aber bereits verjährt ist, reduziert sich der Vorwurf der Bereicherung nun auf rund 5 Millionen Franken. Der Mann wurde nun unter anderem wegen gewerbsmässigen Betrugs und schwerer Geldwäscherei angeklagt. Die SBB hatte 2024 eine Strafanzeige eingereicht.
