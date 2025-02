Ems macht über die Hälfte seines Umsatzes im Automobilgeschäft, also mit Klebstoffen oder Abdichtmaterial in Kunststoffteilen. Und dieser Markt ist aktuell stark im Umbruch. Generell ist auch die Konsumstimmung derzeit getrübt, gerade im wichtigen Absatzmarkt Deutschland. Bei unserem Nachbarn steckt die Autoindustrie in der Krise. Das ist ein schwieriges Umfeld für einen Zulieferer wie Ems.

Der Chemiekonzern kommt in seiner Jahresbilanz auch zum Schluss, dass die Folgen der Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump «nicht abschätzbar» seien und eine «destabilisierende Wirkung» hätten. Denn gerade Ems ist angewiesen auf gut geölt funktionierende globale Lieferketten. Aber trotzdem geht der Konzern von Magdalena Martullo-Blocher nicht davon aus, dass er von den angekündigten Strafzöllen betroffen sein wird.