Der Orkan «Lothar» hinterliess am Morgen des 26. Dezembers 1999 in der Schweiz eine Schneise der Verwüstung. 14 Menschen starben. Zudem warf der Sturm 14 Millionen Kubikmeter Holz zu Boden. Es war damit der mit Abstand heftigste Wintersturm in Europa und in der Schweiz.