Ziel der Studie ist es herauszufinden, wie sich Konsum und Gesundheit von Cannabis auf die Kifferinnen und Kiffer auswirken, wenn den Verkauf des Stoffes reguliert ist. Die Teilnehmenden erhalten in ausgewählten Apotheken Cannabisblüten und Haschisch. Sie bezahlen dafür einen Preis, der sich an demjenigen vom Schwarzmarkt orientiert.

Während der Studie müssen sie regelmässig Auskunft über ihr Konsumverhalten und ihre körperliche und psychische Gesundheit abgeben. Die Erkenntnisse der Studie «sollen zu einer fundierten Diskussionsgrundlage rund um eine verantwortungsvolle Cannabispolitik in der Schweiz beitragen», so das Basler Gesundheitsdepartement. In Bern will man zusätzlich die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen einer möglichen Cannabis-Legalisierung untersuchen.