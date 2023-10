Jungtiere in der Schweiz

Bei den Bartgeiern in der Schweiz hat es 2023 so viel Nachwuchs gegeben wie noch nie seit Beginn der Wiederansiedlung vor rund 30 Jahren.

25 Bartgeier-Paare zogen laut der Stiftung Pro Bartgeier erfolgreich ein Jungtier auf.

Erstmals gelang auch im Kanton Tessin die Aufzucht von Jungtieren, wie die Stiftung mitteilte.

Insgesamt sind im Rahmen des Wiederansiedlungsprogramms in der Schweiz 163 Bartgeier ausgeflogen. Die ersten erfolgreichen Bruten von ausgewilderten Bartgeiern fanden 2007 in den Kantonen Graubünden und Wallis statt. Seit 2019 brütet auch ein Paar im Berner Oberland.

Legende: Gemäss der Stiftung Pro Bartgeier zogen 25 Bartgeier-Paare dieses Jahr Jungtiere auf – ein Rekord seit Beginn der Wiederansiedlung vor rund 30 Jahren. Keystone/Nicola Pitaro

Die erfolgreiche Wiederansiedlung des Greifvogels in der Schweiz sei auch international von grosser Bedeutung, teilte die Stiftung mit. Denn in vielen Regionen seines ehemaligen Verbreitungsgebietes in Eurasien und Nordafrika sei der Bartgeier stark gefährdet oder ausgestorben.