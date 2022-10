Die nationalen Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF) hat von 2019 bis 2021 die Situation von Personen überprüft, die sich in der Schweiz in Verwahrung befinden. Grundlage der Überprüfung bildeten eine vertiefte Aktenanalyse von 75 Personen sowie Gespräche mit 41 Personen im Verwahrungsvollzug. Die Kommission besuchte zudem sechs Einrichtungen des Justizvollzugs, eine Massnahmen-Vollzugsanstalt und eine soziale Institution.

Die NKVF ist behördenunabhängig und will durch regelmässige Besuche in Gefängnissen, psychiatrischen Kliniken und Heimen sowie den Dialog mit Behörden sicherstellen, dass die Rechte von Personen im Freiheitsentzug eingehalten werden. Sie besteht aus zwölf Mitgliedern mit fachlichem Hintergrund in den Bereichen Menschenrechte, Justiz, Straf- und Massnahmen-Vollzug, Medizin, Psychiatrie und Polizei.