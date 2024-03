20 Grad – vielerorts in der Schweiz hat das Thermometer seit Jahresbeginn neue Sphären erreicht. Doch bald ist Schluss mit Frühling, zumindest kurzfristig.

Denn am Wochenende zieht eine markante Kaltfront über die Schweiz und sorgt für raschen Wetterwechsel. Was dieser mit sich bringt, weiss SRF-Meteorologe Simon Eschle.

Simon Eschle Meteorologe SRF Meteo Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Simon Eschle ist Meteorologe bei SRF. Er hat einen Bachelor in Geographie von der Universität Zürich und einen Master in Atmosphären-Wissenschaften von der ETH Zürich. Seit Juni 2022 ist er bei SRF Meteo.

SRF News: Wird es am Wochenende schneien?

Simon Eschle: Ja, es wird auch Schneeflocken bis in tiefe Lagen geben. Mit einer Kaltfront fliesst am Wochenende kalte Luft zur Schweiz. Die Schneefallgrenze sinkt am Samstag rasch auf 1000 Meter über Meer, am Abend bis 700 Meter. Bei einem kräftigen Schauer könnte es gar auf 400 Metern schneien.

Auf welcher Höhe wird es möglich sein, eine Schneefigur zu bauen?

Oberhalb von rund 1000 Metern bleibt der Schnee zunächst liegen. Für eine grössere Schneefigur sollte es ab 1500 Metern reichen. Dort rechnen wir mit 10 bis lokal 40 Zentimeter Neuschnee.

Legende: Auf ein paar Schneeflöckchen darf man sich – sofern man es etwas kühler mag – am Wochenende freuen. IMAGO/NurPhoto

Bleibt der Schnee liegen?

In den tieferen Lagen nicht. Zum einen sind die Böden noch warm. Zum anderen gibt es nächste Woche Temperaturen zwischen 13 und 17 Grad. Der Schnee wird schnell wegschmelzen. In der Höhe wird er allerdings noch etwas bleiben.

Wer auf Nummer sicher gehen will, behält die Winterreifen.

In einer Woche ist Ostern. Kann man schon sagen, wie das Wetter sein wird?

Im Norden sonniger als im Süden. Im Norden zeigt sich zeitweise die Sonne. Es bleibt grösstenteils trocken, einzelne Schauer sind aber möglich. Im Süden sind die Wolken über die Ostertage zahlreicher. Ebenso gibt es hie und da Regen. Es ist warm mit rund 18 Grad im Norden und 14 Grad im Süden. Am Ostermontag könnte eine Front Regen bringen.

Kann man die Sommerpneus also montieren oder wird es noch einmal zu einem grossen Kälteeinbruch kommen?

Wer auf Nummer sicher gehen will, behält die Winterreifen. Ein grosser Kälteeinbruch ist aktuell zwar nicht in Sicht. Es kann aber auch im April vereinzelt noch Flocken bis in tiefste Lagen geben.

Das Gespräch führte Nico Schwab.