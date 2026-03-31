Ein Fake-Anruf von der Polizei oder von einer Bank – digitale Betrugsfälle sind in der Schweiz weit verbreitet.

Über 60'000 Cyberangriffe wurden letztes Jahr dem Bundesamt für Cybersicherheit gemeldet, wie ein neuer Bericht zeigt.

Hoffnung soll nun die künstliche Intelligenz selbst bieten.

KI als Lösung im Kampf gegen Cyberkriminalität? Das mag auf den ersten Blick verwundern, wird künstliche Intelligenz doch eher als Risiko im Cyberbereich betrachtet.

Wir sehen, dass künstliche Intelligenz vor allem für Betrugsfälle eingesetzt wird: Videos fälschen, Sprache fälschen.

So machen sich Cyberkriminelle KI mehr und mehr zunutze, was auch der oberste Cyberverantwortliche der Schweiz, Florian Schütz, einräumt. Er ist Direktor des Bundesamts für Cybersicherheit und sagt: «Wir sehen, dass künstliche Intelligenz vor allem für Betrugsfälle eingesetzt wird: Videos fälschen, Sprache fälschen.»

KI könnte Abwehr automatisieren

Betrügereien im Netz werden dank KI also noch einfacher, die Betrugsmaschen noch raffinierter. Aber auch die Verteidiger könnten sich künftig mit KI aufmunitionieren. Heute seien die Spiesse nämlich ungleich lang – die Verteidigung sei viel aufwendiger als der Angriff, sagt Florian Schütz: «Angreifer müssen einen Angriffspunkt finden. Verteidiger müssen alle Angriffspunkte verteidigen.»

Ich habe die Hoffnung, dass KI den Verteidigern mehr hilft als den Angreifern.

Heute müsse das Netz manuell verteidigt werden – an Hunderten Fronten gleichzeitig. Mit KI könne die Verteidigung quasi automatisiert werden, so Schütz. Zum Beispiel mit Tools, die Software durchgehend auf Schwachstellen scannen oder die Unregelmässigkeiten auf einem Firmennetz identifizieren und melden. «Ich habe da die Hoffnung, dass KI den Verteidigern schlussendlich mehr hilft als den Angreifern», sagt Schütz weiter.

KI als grosse Chance in der Cyberabwehr? Das klingt gut, ist aber noch Zukunftsmusik.