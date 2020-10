Das ist aktuell

Grösste Aargauer Vollbühne macht weiterhin Vorstellungen, 29.10.20: Das Kurtheater Baden führt den Betrieb vorerst weiter, obwohl nur maximal 50 Personen an den Vorstellungen teilnehmen können. In einer Mitteilung schreibt das Kurtheater, das erst gerade nach einer langen Sanierung wiedereröffnet wurde, man halte Kultur für systemrelevant und wolle deswegen nicht auf Theatervorstellungen verzichten. Allerdings sei die Wirtschaftlichkeit des Betriebs mit der 50er-Grenze stark eingeschränkt. Zudem könne man nun nicht mehr allen Leuten, die bereits eine Karte für eine Vorstellung haben, Zutritt gewähren, deswegen würden die 50 verfügbaren Plätze ausgelost.

Bedauern und Sorge beim FC Aarau, 28.10.20: Das vom Bundesrat verordnete Verbot von Grossveranstaltungen sorgt beim FC Aarau für Bedauern. Dass man nun bis auf weiteres Geisterspiele durchführen müsse, stelle den Verein vor grosse finanzielle Herausforderungen, schreibt der FCA in einer Mitteilung. Der Verein hat erst gerade 1600 zusätzliche Sitzplätze installiert, damit man das Schutzkonzept umsetzen kann, diese Investition wird nun – zumindest vorläufig – überflüssig. Trotz aller Enttäuschung akzeptiere man aber den Entscheid des Bundesrates.

Isolierstation für Corona infizierte Flüchtlinge wieder in Betrieb, 28.10.20: Der Kanton Aargau nimmt in Frick erneut eine Isolierstation für infizierte Personen aus dem Asylbereich in Betrieb. Man könne hier quarantäne- und isolierpflichtige Personen betreueun und so das weitere Ansteckungsrisiko in Asylunterkünften vermindern, schreibt der Aargau in einer Mitteilung. Die Isolierstation wird von einer privaten Sicherheitsfirma betrieben und war schon während der ersten Coronawelle im April in Betrieb.

Shoppi Tivoli muss beim Schutzkonzept nachbessern, 27.10.20: Nach den Festivitäten zum 50-Jahre-Jubiläum im Shoppi Tivoli in Spreitenbach verlangt der Kanton Aargau von den Betreibern des Shopping Centers Nachbesserungen beim Schutzkonzept. Über das vergangene Wochenende wurden die Hygiene- und Abstandsregeln bei einigen Veranstaltungen nicht eingehalten, was das Shoppi Tivoli national in die Schlagzeilen brachte.

Das gilt

Im Kanton Aargau gelten die aktuellsten vom Bundesrat angeordneten Bestimmungen.

In folgenden Punkten geht der Aargau weiter als der Bund: Im Aargau gilt die Maskenpflicht in Bars und Clubs auch für sitzende Personen. Die Maske darf nur für die unmittelbare Konsumation abgelegt werden. Zudem müssen auch bei privaten Anlässen mit weniger als 15 Personen die Kontaktdaten der Anwesenden erhoben werden. An den Volksschulen und sämtlichen Bildungseinrichtungen der Sekundarstufe II gilt eine erweiterte Maskentragpflicht für Erwachsene in Schulgebäuden.