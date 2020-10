Das ist aktuell

Innerrhoder Regierung will verschärfte Corona-Massnahmen, 26.10.2020

Wegen der massiv gestiegenen Zahl der Coronainfizierten und der Hospitalisationen in den letzten Tagen, würden die Spitäler in der Region bald an ihre Kapazitätsgrenzen stossen, schreibt die Innerrhoder Standeskommission. Verschärfte Massnahmen, wie sie der Bundesrat plane, seien nötig. Falls es angezeigt sei, werde der Kanton auch zusätzliche kantonale Massnahmen ergreifen, um die Zahl der Neuansteckungen zu reduzieren.

Das gilt

Im Kanton gelten die vom Bundesrat angeordneten Bestimmungen.