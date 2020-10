Das ist aktuell

Basler Gesundheitsdirektor begrüsst die bundesrätliche Massnahmen, 28.10.20: Die Basler Regierung hätte die gleichen Massnahmen ergriffen, falls der Bundesrat mit einer Verschärfung zugewartet hätte. Das sagte der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger im Anschluss an die bundesrätliche Medienkonferenz. Vorderhand werde der Stadtkanton nicht weiter gehen und die Situation beobachten. Aber es sei klar, dass die Fallzahlen stark sinken müssen.

Basel-Stadt muss das Contact Tracing ausbauen, 27.10.20: In Erwartung von weiter steigenden Fallzahlen ist das Contact Tracing-Team in Basel-Stadt auf 30 Personen ausgebaut worden. Ein weiterer Ausbau sei nötig. Der Zivilschutz hat unter seinen 1200 Angehörigen einen Aufruf gestartet. 100 Freiwillige haben sich gemeldet. Vorderhand werden 10 in das bestehende Team integriert. Das schreibt das Basler Gesundheitsamt.

Unterstützung für darbende Hotellerie, Gastro- und Tourismusbranche, 27.10.20: Die Basler Regierung hat ein Unterstützungsprogramm für Hotellerie, Gastronomie sowie weitere Tourismusbereiche beschlossen. Für das Unterstützungsprogramm stellt die Regierung 15 Millionen Franken zur Verfügung. Den Betrag entnimmt sie dem bestehenden Fonds zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Sie setzt damit eine entsprechende Motion innerhalb eines Monats um.

Das gilt

Im Kanton gelten die vom Bundesrat angeordneten Bestimmungen.