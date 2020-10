Das ist aktuell

Baselbieter Regierung will keine Maskenpflicht in Aussenräumen, 26.10.20: Das geht aus der schriftlichen Stellungnahme des Kantons Baselland hervor, die er in die Vernehmlassung gegeben hat zum bundesrätlichen Vorschlag, die Maskenpflicht auszuweiten. Es sei wichtig, den Menschen in den Aussenräumen ihre Freiheit zu lassen, wenn sie die Maske schon in den Innenräumen tragen müssen, wird Gesundheitsdirektor Thomas Weber zitiert.

Das Stimmvolk entscheidet über die sogenannte Drittels-Lösung, 23.10.20: Während das Parlament in der Stadt schon während der 1. Coronawelle 18 Millionen Franken für die Mietzinsreduzierung von wegen der Coronamassnahmen arg gebeutelten Ladenlokalen gesprochen hat, dauert die Einführung der gleichen Massnahme in Baselland viel länger. Zwar hat der Baselbieter Landrat ebenfalls Ja dazu gesagt, doch das Quorum von 80% verpasst. Daher muss die Vorlage Ende November vor's Volk.

Die Drittels-Lösung sieht vor, dass sich Vermieter und Vermieter auf eine Reduktion der Miete um einen Drittel einigen. Der Kanton springt in diesem Fall ein und übernimmt den zweiten Drittel, so dass der Mieter für die Lockdown-Monate April, Mai und Juni lediglich einen Drittel der Miete zahlen muss.

Davon profitieren sollen vor allem kleinere und mittlere Betriebe.

Das gilt

Im Kanton gelten die vom Bundesrat angeordneten Bestimmungen.