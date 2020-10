Das ist aktuell

Kanton Freiburg ruft Armee zu Hilfe, 28.10.: Die Freiburger Kantonsregierung hat beim Bund ein Gesuch um Unterstützung eingereicht. Die Hilfe der Armee sei am Kantonsspital nötig, sagte Didier Page, stellvertretender Generalsekretär in der Sicherheit- und Justizdirektion. Mittlerweile sind im Kantonsspital bereits mehr Corona-Patienten in Spitalpflege als während der ersten Welle.

Im Kanton gelten die vom Bundesrat angeordneten Bestimmungen.