Das ist aktuell

Armee wird um Hilfe gebeten, 28.10.: Die Schweizer Armee hat aus den Kantonen Genf und Freiburg eine «Anfrage um Unterstützung» im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus erhalten. Der Bundesrat hat am Mittwoch an seiner Sitzung noch keinen Entscheid gefällt. Ein Einsatz der Armee in besonders betroffenen Kantonen sei nicht ausgeschlossen, aber die Bedingungen dafür seien anspruchsvoll, sagte Gesundheitsminister Alain Berset vor den Bundeshausmedien. Zuerst müssten sich die Kantone untereinander aushelfen.

Das gilt

Im Kanton gelten die vom Bundesrat angeordneten Bestimmungen.

In folgenden Punkten geht der Kanton Genf weiter als der Bund: In der Öffentlichkeit und an privaten Anlässen dürfen sich nicht mehr als fünf Personen versammeln.