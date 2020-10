Das ist aktuell

47 Kleinkinder in Quarantäne, 27.10.2020

In der Gemeinde Glarus Nord wurde eine Kita-Betreuerin positiv auf das Coronavirus getestet. 47 Kinder im Alter bis vier Jahre sind nun in Quarantäne und in der Obhut ihrer Eltern. 20 Betreuungspersonen der Kita befinden sich ebenfalls in Quarantäne, wie der Kanton mitteilt. Mittlerweile wurden acht Kita-Betreuerinnen auf Corona getestet, zwei waren positiv, zwei negativ. Die restlichen Testresultate stehen noch aus.

