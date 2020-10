Das ist aktuell

Bündner Regierung begrüsst einheitliche Regeln, 28.10.2020

Die einheitlichen Regeln, die der Bunderat erlassen hat werden von der Bündner Regierung begrüsst. Es gehe darum, die Fallzahlen einzudämmen, um eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern, schreibt die Regierung. Ziel sei es, bis zum Start der Wintersaison eine stabile epidemiologische Situation zu erreichen.

Kantonsspital rüstet für zweite Welle auf, 26.10.2020

Das Kantonsspital Graubünden will sich für die Bewältigung der zweiten Welle personell verstärken. Per Inserat werden Pflegefachpersonen für einen temporären Einsatz gesucht. Diese sollen, wenn nötig, auf der Pandemiestation des Hauses eingesetzt werden. Auf die Frage, wie viele Fachleute gesucht würden, sagt Spital-CEO Arnold Bachmann: «So viele wie möglich.» Da im Gesundheitsbereich Fachkräfte so oder so fehlten und auch andere Spitäler auf der Suche seien, werde es kein einfaches Unterfangen, sagt Bachmann.

Das gilt

Im Kanton gelten die vom Bundesrat angeordneten Bestimmungen.