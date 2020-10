Das ist aktuell

Quarantäne für 400 Personen, 15.10.: Eine Person, die am Freitag- und am Samstagabend zwei Ausgehlokale im Kanton Nidwalden besucht hatte, wurde nachträglich positiv auf Covid-19 getestet. Der Kantonsarzt ordnete eine Quarantäne für sämtliche weiteren Gäste an – betroffen davon sind rund 400 Personen.

Das gilt

Im Kanton gelten die vom Bundesrat angeordneten Bestimmungen.