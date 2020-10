Das ist aktuell

Videobotschaft von Regierungsrätin, 22.10.: Die Obwaldner Regierungsrätin Maya Büchi-Kaiser wandte mit einer Videobotschaft an die Kantonsbevölkerung. Trotz der in der Schweiz hochgehaltenen Freiheit und Eigenverantwortung, seien die neuen weiterreichenden Schutzmassnahmen des Bundes nötig. «Nur so werden wir die Freiheiten schnellstmöglich zurückgewinnen und wieder sorgenfreie Stunden an Veranstaltungen oder mit der Familie verbringen können.»

Das gilt

Im Kanton gelten die vom Bundesrat angeordneten Bestimmungen.