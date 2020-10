Das ist aktuell

Mehr Betten auf den Intensivstationen, 29.10.20: Die Solothurner Spitäler sollen neu 25 Intensivpflegeplätze mit Beatmungsgeräten statt nur 14 betreiben. Das Gesundheitsamt hat die soH angewiesen, ihre Kapazitäten zu erhöhen. Die Intensivpflegestationen im Kantonsspital Olten und im Bürgerspital Solothurn hatten in den letzten Tagen laut Mitteilung ihre Kapazitätsgrenzen teilweise bereits erreicht. Die Covid-19 Fallzahlen nehmen deutlich zu, sowohl auf den Abteilungen als auch in der Intensivpflege.

Solothurner Regierung verschärft Regelungen, 29.10.20: Die Solothurner Behörden haben am Donnerstag über weitere Massnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie informiert. Die Weisungen im Kanton Solothurn sind in diversen Punkten strenger als die Vorgaben des Bundes (siehe unten). Zudem gab die Regierung bekannt, dass nun auch an den Sekundarschulen (7. bis 9. Klasse) eine generelle Maskenpflicht herrsche.

Unsicherheiten beim EHC Olten, 28.10.20: Wegen mehrerer positiven Covid-Tests befindet sich aktuell die ganze Mannschaft des EHC Olten in Quarantäne. Die Beschränkung auf 50 Zuschauerinnen und Zuschauer führe defacto zu Geisterspielen, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Was das für den Meisterschaftsbetrieb in der Swiss League bedeute, sei aktuell noch offen.

Das gilt

Im Kanton Solothurn gelten die Vorgaben des Bundesrates.

Hier geht Solothurn weiter als der Bund: Im öffentlichen Raum dürfen sich nicht mehr als 5 Personen zusammen an einem Ort aufhalten. Zwischen Personengruppen muss ein Abstand von 3 Metern eingehalten werden.

An öffentlichen Veranstaltungen wie Konzerten sind maximal 30 (statt 50) Personen erlaubt. Auch in Bars sind maximal 30 Personen zugelassen. Shishabars, Clubbetriebe sowie Erotik- und Sexbetriebe werden geschlossen. Auch für Imbissbetriebe gilt eine Sperrstunde von 23.00 Uhr bis 06.00 Uhr.