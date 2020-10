Das ist aktuell

Gemischte Gefühle beim Thurgauer Gesundheitsdirektor, 28.10.2020

Urs Martin, der Thurgauer Gesundheitsdirektor nimmt die neuen Regelungen aus Bundesbern mit gemischten Gefühlen auf. Einerseits seien einheitliche Regelungen gut, allerdings seien diese nun weitreichender als es in der Ostschweiz nötig gewesen wäre, glaubt Martin.

Mitarbeiterpool fürs Contact-Tracing ausgebaut, 26.10.2020

Auch im Kanton Thurgau steigen die Fallzahlen schnell und stark an. Wie der Thurgauer Fachstab Pandemie in seiner Übersicht zur Covid-19-Lage schreibt, wurde das Team für das Contact-Tracing vergrössert. Waren in der Vorwoche noch 34 Mitarbeitende der Lungenliga im Contact-Tracer-Pool sind es aktuell 66. Unterstützt würden sie von zehn Angehörigen des Zivilschutzes. Die Contact-Tracerinnen und Contact-Tracer seien sehr stark ausgelastet, heisst es.

Das gilt

Im Kanton gelten die vom Bundesrat angeordneten Bestimmungen.